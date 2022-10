Der Hausaufgabenzettel des Öko-Instituts für Länder, Regionen und Kommunen ist lang - und teuer. Denn das Land ist nach Einschätzung der Freiburger Experten zwar auf einem guten Weg zur Klimaneutralität bis 2040, aber es ist weder schnell noch ehrgeizig genug.

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg kann seine Klimaziele nach Einschätzung des Öko-Instituts in Freiburg zwar erreichen, es muss seine Energieressourcen aber schneller und deutlich ehrgeiziger ausbauen. Unter anderem müssten Windenergie und Photovoltaik fünf- bis zehnmal so schnell und umfangreich ausgebaut werden wie in den vergangenen zehn Jahren, heißt es in einer Studie des Instituts im Auftrag des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund). Wichtig sei es auch, den Ausbau an die Vor- und Nachteile einzelner Regionen anzupassen. Die Studie widmet sich lediglich Fragen zur Energieversorgung und Gebäudewärme, sie betrachtet auch nicht die möglichen Kosten.

Bis 2040 soll der Südwesten nach den Vorgaben der grün-schwarzen Landesregierung klimaneutral werden. Klimaneutralität bedeutet, dass nur noch so viele Treibhausgase ausgestoßen werden dürfen, wie wieder gebunden werden können.

Auf dem Weg dorthin sollten laut Öko-Institut für Windenergie und Freiflächen-Solaranlagen insgesamt nicht wie geplant zwei Prozent, sondern mindestens drei Prozent der Landesfläche reserviert werden. Es sollten außerdem keine pauschalen Vorgaben für das ganze Land gemacht, sondern die Vor- und Nachteile der Regionen bei Windkraft und Photovoltaik beachtet und Ziele entsprechend formuliert werden, heißt es in der Studie weiter. „Die zwölf baden-württembergischen Regionen haben bei Naturschutzbelangen, ihrer Eignung für Windenergie und der Verfügbarkeit von Wärmequellen sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen“, sagte die Bund-Landesvorsitzende Sylvia Pilarsky-Grosch am Mittwoch in Stuttgart.

Aus Sicht des Öko-Instituts hängt der Erfolg der Energiewende auch ab von der Zahl der einsetzbaren und gut ausgebildeten Fachkräfte. Es gelte zudem, massiv weniger Energie zu nutzen, Gebäude zu sanieren, die Wohnfläche pro Kopf zu verringern und den privaten Lebensstil zu verändern.