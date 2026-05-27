Stromschlag auf Baustelle – Kran kommt Oberleitung zu nah

Ein Strombogen springt von einer Oberleitung auf einen Kran über. Zwei Arbeiter am Boden erleiden einen Stromschlag. Zum Zeitpunkt des Unfalls sitzt ein dritter Arbeiter in der Führerkabine.

Backnang (dpa/lsw) - Ein Kran ist auf einer Baustelle in Backnang (Rems-Murr-Kreis) einer Stromleitung zu nahe gekommen und zwei Arbeiter haben einen Stromschlag erlitten. Ein Notarzt konnte lebensgefährliche Verletzungen bei den beiden zunächst nicht ausschließen, sagte ein Polizeisprecher. Sie wurden mit zwei Hubschraubern in ein Krankenhaus geflogen.

Von der Starkstromleitung sei ein Strombogen auf den Kran übergesprungen, führten die Ermittler aus. Die verletzten Arbeiter standen am Boden, wenige Meter neben dem Kran. Sie erlitten einen Stromschlag, obwohl sie weder den Kran noch dessen Ladung berührten.

Arbeiter im Führerhaus bleibt unverletzt

Zum Zeitpunkt des Unfalls saß ein weiterer Arbeiter in der Steuerkabine des Krans. Er hat demnach keinen Stromschlag erlitten und blieb unverletzt. Der Kran wurde laut Polizei dafür genutzt, Betonteile auf der Baustelle zu verladen.

Der Unfall ereignete sich auf einem gesperrten Teil der Bundesstraße 14. Dort wird zurzeit die Fahrbahn von zwei auf vier Spuren erweitert. Ob der Arbeitsunfall nun zu einem Verzug bei den Bauarbeiten führt, war zunächst ungewiss. Planmäßig soll die Bundesstraße am Freitag wieder für den Autoverkehr freigegeben werden.