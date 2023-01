Nach einem Brand in einem Trafohäuschen am Donnerstag ist der Schlossbergtunnel in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) bis zum Ende des Monats voll gesperrt worden. Der Verkehr werde umgeleitet, teilte ein Polizeisprecher mit.

Weinheim (dpa/lsw) - Das Feuer sei zwar gelöscht, das Tiefbauamt Weinheim habe sich jedoch zusammen mit der Polizei aus Sicherheitsgründen auf eine Sperrung bis zum 31. Januar verständigt. Die Notfall-Alarmierung im Tunnel sei derzeit nicht verlässlich gesichert, teilte die Stadt Weinheim mit.

