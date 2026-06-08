Nach dem Brand in einem Umspannwerk führt der großflächige Stromausfall zu Verlusten im Einzelhandel. Vor allem Molkereiprodukte müssen entsorgt werden, bei Tiefkühlware ist die Lage noch unklar.

Wannweil/Reutlingen (dpa/lsw) - Der großflächige Stromausfall nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen hat auch Folgen für den Einzelhandel: In Supermärkten müssen zahlreiche Lebensmittel entsorgt werden.

In einem Markt in Wannweil bei Reutlingen stehen nach Angaben eines Mitarbeiters bereits Behälter für die Entsorgung bereit. Betroffen seien vor allem leicht verderbliche Waren. «Auf jeden Fall wegwerfen müssen wir Molkereiprodukte wie Käse, Milch und Joghurt», sagte Mitarbeiter Jonas Hönle.

Tonnen stehen bereit, um die Lebensmittel zu entsorgen. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Bei Tiefkühlprodukten werde die Entwicklung zunächst beobachtet. Sollte die Stromversorgung nicht zeitnah wiederhergestellt werden, müssten auch diese Waren entsorgt werden. Die betroffenen Produkte würden abgeschrieben und weggeworfen. «Wir werden morgen auch nicht angeliefert», sagte Hönle. Der Schaden sei sehr hoch. Hönle sprach von mehreren Tausend Euro.