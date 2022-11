In zwei Stadtteilen Mannheims ist am Freitag vorübergehend der Strom ausgefallen. In den betroffenen Gebieten der Wallstadt und der Neckarstadt-Ost leben nach Angaben des Versorgers MVV Energie rund 17.000 Menschen. Wie viele Leute tatsächlich ohne Strom waren, konnte der Sprecher nicht sagen.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein zunächst nicht näher bekannter Defekt an einem Kabel hatte demnach den Stromausfall verursacht. Nach zwei Stunden sei die Wallstadt wieder komplett versorgt worden, sagte der Sprecher. In der Neckarstadt-Ost dauerten die Reparaturarbeiten länger. Hier seien alle Privatkunden nach fast fünf Stunden ohne Strom wieder vollständig versorgt gewesen, hieß es am Nachmittag.