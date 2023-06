Sinsheim (dpa/lsw) - Ein Stromausfall hat am Freitagmittag in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu Beeinträchtigungen im Verkehr geführt. Elektrische Verkehrseinrichtungen seien nicht betriebsbereit, warnte die Polizei via Mitteilung. Verkehrsteilnehmer wurden angehalten die Verkehrszeichen zu beachten. Ebenfalls betroffen sei der Mobilfunk. Die Streifentätigkeit wurde laut Polizei erhöht. Der Strombetreiber war dabei, den Ausfall zu beheben. Wie viele Menschen und welche Bezirke betroffen waren, war noch unklar.

PM Polizei