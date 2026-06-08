Nach einem Brand im Umspannwerk haben 30.000 Menschen keinen Strom. Was Reutlingens Oberbürgermeister Keck zur Lage sagt und welche Stadtteile besonders betroffen sind.

Reutlingen (dpa) - Nach dem Stromausfall in Reutlingen sind die Oststadt und ein betroffenes Klinikum wieder am Netz. Aber diverse Stadtteile und Gemeinden seien aber nach wie vor ohne Strom, sagte Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) bei einer Pressekonferenz. Darunter sei auch der größte Stadtbezirk Betzingen mit mehr als 11.000 Einwohnern und der Stadtbezirk Ohmenhausen mit etwa 5.000 Einwohnern, die Gemeinden Wannweil und Kirchentellinsfurt sowie ein Industriegebiet.

«Das ist eine prekäre Situation. Sowas hat man Gott sei Dank nicht alle Tag», sagte Keck. Insgesamt seien noch 30.000 Menschen betroffen, hieß es bei der Pressekonferenz.

In der Nacht hatte es im Umspannwerk Reutlingen-West gebrannt, der Strom fiel für mehrere Stunden aus. Laut einem Sprecher der Netze BW, die sich die Anlage mit dem regionalen Netzbetreiber FairNetz teilen, gibt es Hinweise auf Brandstiftung.