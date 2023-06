In einigen Städten im Süden Baden-Württembergs ist es am Mittwochmorgen durch die Gewitterfront zu Stromausfällen gekommen. Grund dafür seien meist beschädigte Leitungen durch umgestürzte Bäume, sagte eine Sprecherin des Netzbetreibers ED Netze. Unter anderem in Teilen von Singen (Kreis Konstanz), Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Bonndorf (Kreis Waldshut) sei es zu Ausfällen gekommen.

Singen (dpa/lsw) - Wie viele Haushalte betroffen waren, konnte zunächst nicht abgeschätzt werden. Techniker des Unternehmens waren am Mittwoch im Einsatz, um die Stromversorgung wieder herzustellen.

Auch das Polizeipräsidium Konstanz bekam am Mittwochmorgen verstärkt Anrufe wegen des Unwetters, wie ein Sprecher mitteilte. Dabei handele es sich nach einer ersten Einschätzung jedoch eher um kleinere Einsätze.