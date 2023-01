Tübingen (dpa/lsw) - Wegen eines defekten Kabels sind rund 1500 Haushalte am Neujahrstag in Tübingen für kurze Zeit ohne Strom gewesen. Das sagte ein Sprecher der Tübinger Stadtwerke am Montag. Der Strom fiel am Abend in „großen Abschnitten“ unter anderem in der Innenstadt und der Südstadt für teils eine Minute bis zu einer Viertelstunde aus. Mehrere Mitarbeiter des Technischen Services der Stadtwerke waren bereits in der Nacht für mehrere Stunden im Einsatz, heißt es in einer Mitteilung. Das defekte Kabel soll nun ersetzt werden. Die Arbeiten dafür sollten am Montag beginnen.

