Die Folgen der Überflutungen im Südwesten werden sichtbar. Das große Aufräumen beginnt. Die politische Debatte um einen effizienten Hochwasserschutz ist eröffnet.

Ebersbach an der Fils (dpa/lsw) - Baden-Württemberg hat nach Einschätzung von Landesinnenminister Thomas Strobl die teils dramatische Lage nach den Überflutungen im Griff. «Wir sind im Bevölkerungsschutz in Baden-Württemberg gut aufgestellt», sagte der CDU-Politiker am Montagabend in Ebersbach an der Fils südöstlich von Stuttgart. Wassermassen hatten in der Kommune im Kreis Göppingen Straßen überflutet. Zahlreiche Gebäude wurden evakuiert.

Zerstörte Häuser, weggeschwemmte Autos, verschlammte Straßen: Vielerorts wurden die Folgen tagelanger heftiger Regenfälle im Land deutlich sichtbar. Bewohner und Einsatzkräfte begannen mit Aufräumarbeiten. Mindestens zwei Menschen starben: Die Leichen eines Mannes und seiner Mutter wurden am Montag in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis in einem Haus entdeckt. Zuvor waren bereits in Bayern zwei Tote geborgen worden.

Strobl sagte, im Alb-Donau-Kreis sei ein Netzumspannwerk vom Wasser bedroht gewesen. Auch die Nahversorgung hätte ausfallen können: «Das wären Zigtausende von Menschen gewesen, die dann ohne Stromversorgung gewesen wären.»

Wasserstände an meisten Gewässern fallen

Die Wasserstände an den meisten Gewässern im Südwesten fallen der Hochwasservorhersagezentrale zufolge wieder. An großen Flüssen wie Donau und Rhein gebe es allerdings an einigen Stellen noch steigende Pegelstände, teilte die Einrichtung am späten Montagabend mit. An der Donau ab dem Pegel Hundersingen im Kreis Sigmaringen flussabwärts, sowie an Bodensee, Hoch- und Oberrhein steige das Wasser an.

Der Deutsche Städtetag rief unterdessen Bund und Länder zu höheren Ausgaben für den Hochwasserschutz auf. «Hochwasser, wie derzeit in Bayern und Baden-Württemberg, kommen in immer schnellerem Takt. Deutschland muss sich besser darauf vorbereiten», sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Einsatzkräfte bräuchten dafür die bestmögliche Ausstattung und Infrastruktur, sagte Dedy. «Bund und Länder müssen deshalb die Mittel für den Hochwasser- und Katastrophenschutz wieder deutlich ausbauen - und zwar dauerhaft und nicht ad hoc über Sonderprogramme.»

Strobl: Investitionen in Millionenhöhe nötig

Strobl sagte in Ebersbach, das Land habe in den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz sowie in den Hochwasserschutz investiert. «Das kostet immer viel Geld.» Das Flutereignis der vergangenen Tage zeige, dass diese Investitionen in Millionenhöhe nötig seien.

Bahnreisende müssen sich wegen der Lage auf Einschränkungen und Zugausfällen einstellen. Züge konnten unter anderem München aus Richtung Stuttgart nicht anfahren, wie die Deutsche Bahn mitteilte. «Wir raten von Reisen in die betroffenen Hochwassergebiete in Bayern und Baden-Württemberg ab und empfehlen, nicht notwendige Reisen zu verschieben», teilte die Bahn mit.

Statement der DB, 3.6.