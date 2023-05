Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Michael Kalmbach wurde in Landau geboren, ist aber mit seiner Kunst eher in Großstädten präsent. Jetzt ist der Wahl-Berliner zu Gast im Strieffler-Haus und zeigt dort seine „Heilige Scheiße“ unter dem Titel „Braune Madonna“.

Fäkalien im Titel – das kommt in Landau vielleicht nicht so gut an, haben sich Kuratorin Sigrid Weyers und ihr weltläufiger Gast Michael Kalmbach gedacht. So haben