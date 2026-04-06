Mit Charlotte Vitek gelang der Landauer Stiftskantorei mit dem Südpfälzischen Kammerorchester und großteils herausragenden Solisten eine beeindruckende „Johannespassion“.

Der amerikanische Metaphysiker Neville Goddard sah in Golgatha ein Ereignis, das den Christus jenseits von Raum und Zeit auf das „Kreuz“ des Menschen nagelt. Aus einer ebenso kosmischen Warte betrachtet, verfolgt gerade die Passionsgeschichte nach Johannes nicht eine äußerliche Historie, sondern die Bedeutungsebenen eines ritualisierten Geschehens. Es ist dieser Gehalt, den Bachs Oratorium durch die Abfolge der Rezitative, Arien und Chorsätze zurück in die kollektive, aktualisierte Mitte ruft. Als tönendes Altarbild, mit seinen gleichsam holzgeschnitzten Schärfen, gleitet das Werk durch eine vom Blut des musikalischen Affekts getränkte Symbolik.

Streng, gemessen, als schnörkelloses Perpetuum mobile fand die Darbietung unter Charlotte Viteks Taktstock hierzu eine gültige Entsprechung. Mit einem groß besetzten Orchester (einschließlich Truhenorgel, Cembalo, Fagott und Kontrabässen im Continuo) unter dem rund 100-köpfigen Chor war das Ensemble prächtig aufgestellt.

Die Akustik im Altarraum der Stiftskirche hat ihre besonderen Tücken. Foto: Stefan Pohlit

Zugegeben, die Akustik im Altarraum der Stiftskirche erforderte einen Moment der Gewöhnung, weil sie die Aufführung in den ihr eigenen Dunst kleidete. Erwähnung verdient, wie gut das Gleichgewicht zwischen Chor und Orchester trotz dieser Bedingungen stimmte. Im Orchester hatten anfangs allenfalls die Violinen und Bratschen zu kämpfen. Unter Umständen hätte es sich gelohnt, am Eingangschor bezüglich dieser instrumentalen Details zu feilen.

Damit stellte sich bereits die Frage, ob Viteks straffes Dirigat dazu ausreichte, um den weitflächigen Klangkörper zusammenzuhalten. Sowie sich die Schleier im Ohr lichteten, enthüllte der Chor jedoch seine gezielte Klarheit und vorbildliche Diktion in einer Deutlichkeit, die die Aufführung über ihre vollen zwei Stunden hinweg zum gewaltigen Bogen verdichtete. Die Turbachöre fesselten als intensiver Klimax. Im Diskant hätte der Chor noch ein wenig mehr leuchten können. Das beiseite gelassen, hatte man dafür die Choräle von innerer Wärme, spürbar von Herzen ausgearbeitet und jede der Nummern mit eigenem Ton und Duktus versehen. Hinzu kamen die schönen, gelungenen Soli aus den Chorstimmen.

Martin Erhards energische Präsenz

Mit geringen Abstrichen dominierten alle Solopartien mit exzellentem Volumen: Serena Hart (Sopran), Nicole Schumann (Alt), Martin Erhard (Evangelist), Stephen Matthews (Tenor), Manfred Bittner (Bass) und Anton Förster (Jesus-Worte). Als Hauptakteur lieferte Erhard einen schlicht umwerfenden Evangelisten: ein Relief von energischer Präsenz, das er mit dynamischen Ausrufezeichen, betont expressiv gestaltete. Damit bestimmte er auch den prinzipiellen Kontrast zwischen der gleichsam nervösen Bezahnung der Soli gegenüber den relativ homogenen, auf Kontinuum getrimmten Massen.

Bot die Interpretation einerseits ein Kaleidoskop an Ideen, verschmolz der Eindruck schließlich doch zu einem überzeugenden Ganzen – vielleicht gerade deshalb, weil die Beteiligten einander keineswegs störten. War das geplant oder nicht – jedenfalls wurde so ganz und gar plastisch inszeniert, wie die Metapher durch ihre Figuren, als individuierte Allegorien, zum Leben erwacht.

Anton Försters Naturtalent

Neben Erhard fanden die Jesus-Worte nach Johannes die treffende Inkarnation in Försters Naturtalent mit einer perfekten Balance zwischen blutjunger Frische und einem Schuss Weisheit. Gegenüber diesen zwei Strahlemännern versammelte das übrige Vokalquartett sehr unterschiedliche Temperamente – was auf Grund ihrer zeitlich getrennten Einsätze nicht allzu sehr ins Gewicht fiel. Besonders nachhaltig wirkte darin Bittner als Petrus und Pontius Pilatus – beide Rollen in exemplarisch-hadernder Komplexität, indem er seinen Bass ebenso kernig-kraftstrotzend wie staatsmännisch-verbindlich durch die Abgründe der Seele steuerte.

Überirdische Glut und warme Erdfarben

Passend dazu, wirkten die Arien der Sopranistin Hart wie eine Machtergreifung von betörender bis verklärend-überirdischer Glut. Die Altistin Schumann stiftete mit eindringlichen, intimeren Erdfarben eine willkommene, lyrische Brücke zum Chorklang. Allein der Tenor Matthews kam mit seinen – zugegeben, an sich höchst diffizilen – Solonummern nicht vom Fleck. Zunächst einmal klang seine Aussprache schlampig, dann überschlug sich wiederholt seine Stimme. Die Dirigentin hätte ihm gewiss helfen können – oder vielmehr: müssen –, das Tempo war offenbar zu flott angelegt und wurde rigide durchgezogen, ohne Rücksicht auf Verluste. Neben den Stimmen glänzten die instrumentalen Solopartien, allen voran die beiden Violinen, Gambe, Flöten und Oboen (beziehungsweise Englischhorn).

Mit dramatischem Gespür steigerte sich die Spannung bis zum langen Innehalten, als aus dem Turm die Glocken zur Erinnerung an das Leiden Jesu läuteten. Das Publikum in der ausverkauften Stiftskirche dankte mit langem, frenetischem Applaus.