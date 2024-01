Ein Zwölfjähriger ist bei einer Auseinandersetzung am Pforzheimer Hauptbahnhof leicht mit Pfefferspray verletzt worden. An dem Streit am Dienstagnachmittag waren insgesamt vier Kinder in Zweiergruppen im Alter zwischen zwölf und 13 Jahren beteiligt, wie die Polizei mitteilte.

Pforzheim (dpa/lsw) - Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatten sich die Minderjährigen an einem Schnellrestaurant getroffen. Dort sei es zu einem Gespräch gekommen, bei dem ein 13-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache einen messerähnlichen Gegenstand hervorgeholt und einem der anderen beiden Kindern gedroht haben soll. Als die vier das Gebäude verließen, soll der 13-Jährige das Pfefferspray gegen den Zwölfjährigen eingesetzt haben. Sein Freund flüchtete vorher und blieb unverletzt.

Die Polizei stellte wenig später den 13-jährigen Tatverdächtigen sowie seinen zwölfjährigen Komplizen fest. Danach wurden beide an ihre Eltern übergeben. Der verletzte Junge konnte noch vor Ort behandelt werden und musste nicht ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Ablauf des Vorfalls übernahm das Haus des Jugendrechts in Pforzheim.

