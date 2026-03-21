Baden-Württemberg Streit vor Dönerimbiss: Mann sticht mit Messer zu

Polizei
Der mutmaßliche Täter kam in eine psychiatrische Klinik. (Symbolbild)

Ein Streit vor einem Dönerimbiss eskalierte: Mitten im Gerangel floss Blut, Passanten griffen ein. Wie es dazu kam und warum ein Staubsaugerrohr eine Rolle spielt.

Echterdingen (dpa/lsw) - Bei einem Streit vor einem Dönerimbiss soll ein 31 Jahre alter Mann mit einem Küchenmesser zugestochen haben. Er stach dem 51 Jahre alten Besitzer des Geschäfts in den Oberschenkel, wie die Polizei mitteilte. Der Verletze kam in ein Krankenhaus.

Am Freitagabend habe der mutmaßliche Täter mit einem Staubsaugerrohr gegen die Glastür des Imbisses in Echterdingen (Landkreis Esslingen) geschlagen. Daraufhin kam der Besitzer heraus und wollte ihm das Rohr abnehmen. Es entwickelte sich ein Gerangel, bei dem der 31-Jährige zugestochen haben soll. Der 51-Jährige soll nach dem Stich mit dem Staubsaugerrohr zugeschlagen haben.

Passanten gingen dazwischen und trennten die Kontrahenten bis zum Eintreffen der Polizei, wie es hieß. Der mutmaßliche Täter kam in eine psychiatrische Klinik.

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