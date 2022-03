Ein Streit um Speiseöl ist in einem Supermarkt in der Nähe von Stuttgart eskaliert. Eine fünfköpfige Gruppe wollte nach Polizeiangaben vom Freitag mehr Flaschen Speiseöl kaufen, als von dem Laden in Asperg im Landkreis Ludwigsburg derzeit wegen der hohen Nachfrage pro Person abgegeben wird.

Asperg (dpa) - Zwei Männer aus der Gruppe akzeptierten demnach die Mengenbegrenzung nicht: Sie schrien die Kassiererin den Angaben zufolge zuerst an und drohten ihr dann beim Verlassen des Geschäfts verbal mit einer Gewalttat.

Ein 36 Jahre alter Mitarbeiter folgte der Gruppe daraufhin zu ihrem Auto, um sie mit einem Nudelholz in der Hand zur Rede zu stellen. Die beiden Männer aus der Gruppe hätten sich jedoch nicht gesprächsbereit gezeigt und Ziersteine aus einem Steinkübel auf den 36-Jährigen geworfen, berichtete die Polizei.

Wie viele Flaschen Speiseöl die Gruppe kaufen wollte, konnte eine Sprecherin der Polizei nicht sagen. Gegen die beiden aggressiven Männer werde nun wegen ihrer Drohungen ermittelt.

