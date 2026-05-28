Baden-Württemberg Streit um Musik - Mann verletzt Barkeeper mit Zigarette

Streit eskaliert
Ein 35-Jähriger verletzte einen Barkeeper mit einer Zigarette im Gesicht. (Symbolbild)

Eine Brandwunde im Gesicht ist das Ergebnis einer Meinungsverschiedenheit zwischen einem 35-Jährigen und einem Barkeeper. Welche Rolle die anderen Gäste spielten.

Lörrach (dpa/lsw) - Bei einem Streit in einer Bar in Lörrach hat ein Mann seine brennende Zigarette im Gesicht eines Barkeepers ausgedrückt und ihn dabei verletzt. Der 45-Jährige erlitt eine Brandverletzung, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor sei am Mittwochabend ein Streit über die Musik in der Kneipe eskaliert. Der 35-Jährige habe dem Barkeeper die Zigarette auf die Nase gedrückt.

Nach dem Angriff halfen die anderen Barbesucher dem Barkeeper und warfen den 35-Jährigen aus dem Lokal. Die Polizei konnte später die Personalien des Verdächtigen ermitteln.

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