Pfefferspray-Einsatz am frühen Morgen: Bei einem Streit am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt werden zwei Beteiligte verletzt. Was die Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst ausgelöst haben soll.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Mann und zwei Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn sind in Stuttgart zwei Beteiligte leicht verletzt worden. Angaben der Bundespolizei zufolge wollten die Sicherheitskräfte den Mann am frühen Mittwochmorgen des Bahnhofes verweisen, nachdem er Aufforderungen nicht nachgekommen sein soll.

Weshalb genau der Mann den Bahnhof Bad Cannstatt verlassen sollte, konnte ein Sprecher der Bundespolizei zunächst nicht sagen – wohl aber, weil er gegen die Hausordnung verstoßen haben soll. Dabei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Im Verlauf setzten die Sicherheitskräfte Ermittlungen zufolge Pfefferspray ein. Der 39-Jährige und einer der Sicherheitsmitarbeiter erlitten leichte Verletzungen.