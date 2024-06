Erst stritten sie sich, dann kommen Messer und ein Gürtel zum Einsatz. In Konstanz greifen auch Unbeteiligte ein.

Konstanz (dpa/lsw) - Ein Streit zwischen zwei Gruppen ist am Samstag in Konstanz eskaliert. Begonnen hat es mit Beschimpfungen, dann trat ein 31 Jahre alter Mann nach einer Radfahrerin, die dann zu Boden stürzte, wie die Polizei mitteilte. Die Radfahrerin griff danach den Mann an, zog ein Messer und verletzte diesen an der Schulter. Der 31-Jährige zog sich eine rund zwei Zentimeter große Schnittwunde zu.

Dann griffen nach den Angaben unbeteiligte Passanten ein und brachten den 31-Jährigen zu Boden, um ihn vor weiteren Angriffen abzuhalten. Nachdem sich dieser nach kurzer Zeit beruhigt hatte, wurde er von den Zeugen wieder losgelassen. Dies nutzte der Mann, um erneut auf die Radfahrerin, diesmal mit einem Gürtel, loszugehen.

Bevor die Polizei eintraf, verließ die unbekannte Radfahrerin zusammen mit ihrer Personengruppe den Ort. Lediglich ihr Fahrrad wurde auf der Fahrbahn liegend gefunden.