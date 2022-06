Weil er einen 38-Jährigen am Freiburger Bahnhof mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist ein 29-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige habe dem anderen am vergangenen Donnerstag mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Schwerverletzte war stark blutend geflüchtet und wurde von Passanten erstversorgt.

Freiburg (dpa/lsw) - Erste Ermittlungen der Polizei führten zu dem Schluss, dass sich Täter und Opfer kannten und stritten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung werden ermittelt.

