Weil er dem Besitzer eines Mannheimer Wettbüros gegen den Kopf getreten und schwer verletzt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Staatsanwaltschaft und Polizei verdächtigen ihn nach gemeinsamen Angaben von Mittwoch des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Mannheim (dpa/lsw) - Der 27-Jährige soll am Dienstagabend in einem Wettbüro wegen einer Gewinnauszahlung mit dem 55 Jahre alten Inhaber in Streit geraten sein. Nachdem die beiden Männer nach draußen gegangen waren, soll der Verdächtige den Besitzer zu Boden gestoßen und mehrfach gegen dessen Kopf getreten haben. Zeugen riefen die Polizei. Diese nahm ihn vorläufig fest, die genauen Umstände teilte eine Sprecherin am Mittwoch zunächst nicht mit.

Pressemitteilung