Ein 29-Jähriger ist in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am frühen Samstagmorgen mit einem 30-Jährigen in einer Gaststätte in Streit geraten, woraufhin dieser vom Wirt des Gebäudes verwiesen wurde. Weil der 30-Jährige sich weigerte zu gehen, erhielt er von den hinzugerufenen Polizeibeamten einen Platzverweis, dem er zunächst Folge leistete. Laut den Beamten soll er dann aber kurze Zeit später nach Abzug der Polizei wieder zurückgekehrt sein. Daraufhin kam es zwischen ihm und dem 29-Jährigen vor dem Gebäude zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf er das Opfer durch einen Messerstich schwer verletzt haben soll.

Albstadt-Ebingen (dpa/lsw) - Laut Polizei wurde der 30-Jährige vorläufig festgenommen und am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte ihn gegen Auflagen außer Vollzug. Derzeit befindet sich der Tatverdächtige auf freiem Fuß. Wie die Beamten mitteilten, ist der Mann der Polizei bereits wegen Körperverletzungsdelikten bekannt.

PM