Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) hat ein 25-Jähriger mehrmals mit einem Messer in den Oberarm eines 24-Jährigen eingestochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich das Opfer nach der Attacke am frühen Sonntagmorgen in das Polizeirevier geflüchtet. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt, konnte aber noch in der Nacht entlassen werden.

Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Der mutmaßliche Täter habe sich laut den Beamten zunächst in der Asylunterkunft versteckt, sei aber später festgenommen worden. Weil auch er nach der Auseinandersetzung mit dem 24-Jährigen über Schmerzen klagte, sei er daraufhin von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt worden. Dabei soll er die Rettungskräfte und die Beamten beleidigt haben. Nach einer Behandlung im Krankenhaus verbrachte der Mann schließlich den Rest der Nacht in einer Zelle des Polizeireviers.

Beide Männer müssen sie nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung, rechnen.

PM