Baden-Württemberg Streit im Zug – Mann fasst Einjährigem ins Gesicht

Bundespolizei am Bahnhof
Die Bundespolizei ermittelt zum genauen Hergang. (Symbolbild)

Ein Vater mit Kleinkind bittet eine Gruppe im Zug, ruhiger zu sein. Dann greift einer wohl in den Kinderwagen – und löst einen handgreiflichen Streit aus.

Schorndorf (dpa/lsw) - Weil er im Zug um Ruhe gebeten hatte, ist ein 39-Jähriger mit einer Gruppe aneinander geraten. Der Mann war am Samstagabend mit seinem einjährigen Kind im Zug unterwegs gewesen, wie die Bundespolizei mitteilte. Als er die Gruppe gebeten habe, leiser zu sein, soll ein Mann aus der Gruppe in den Kinderwagen gefasst und das Kind im Gesicht berührt haben.

Polizei sucht Hinweise

Ersten Erkenntnissen zufolge brach daraufhin ein Streit zwischen dem 39-Jährigen und der Gruppe aus, der anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausartete. Die genauen Umstände werden noch ermittelt.

Alarmierte Polizisten kontrollierten die Beteiligten beim Halt in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Die Gruppe besteht den Angaben nach aus mehreren Menschen zwischen 26 und 33 Jahren. Die Bundespolizei nimmt Hinweise zu dem Vorfall entgegen.

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