An zwei Tagen hintereinander hat es körperliche Auseinandersetzungen auf einem Waldfest im Schwarzwald-Baar-Kreis gegeben. Am Samstagmorgen stritten sich 15 bis 20 Personen in Bräunlingen-Döggingen, wobei eine Person einen Abhang herunterstürzte und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weitere Menschen, die an dem Streit beteiligt waren, wurden ebenfalls verletzt.

Bräunlingen (dpa/lsw) - In der Nacht auf Sonntag griff ein Unbekannter laut Polizei drei Besucher des Festes erst verbal und dann auch körperlich an. Einer davon soll mit einem Messer verletzt worden sein. Alle drei Opfer wurden danach in einem Krankenhaus versorgt. Ob der unbekannte Täter auch an dem Vorfall am Samstag beteiligt war, war nicht bekannt. Auch die Gründe für die Auseinandersetzungen waren zunächst unklar.

Pressemitteilung der Polizei