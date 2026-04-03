Baden-Württemberg Streit auf Feldweg – Mann mit Cuttermesser schwer verletzt

Krankenwagen
Ein Mann wurde mit einem Cuttermesser niedergestochen. (Archivbild)

Ein Streit auf einem Feldweg eskaliert: Ein 48-Jähriger wird mit einem Cuttermesser lebensgefährlich verletzt. Was die Polizei am Tatort vorfindet.

Pforzheim (dpa) - Ein Mann ist während eines Spaziergangs mit seinen Hunden in Pforzheim von einem 30-Jährigen mit einem Cuttermesser angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das 48 Jahre alte Opfer war vor der Tat auf einem Feldweg unterwegs gewesen, als ihm der mutmaßliche Täter begegnete.

Die beiden Männer waren den Angaben zufolge am vergangenen Donnerstagnachmittag in Streit geraten und wurden dann handgreiflich. Schließlich habe der 30-Jährige das Messer gezückt und zugestochen. Spaziergänger riefen die Polizei, die den Angreifer noch an Ort und Stelle festnahm.

Gegen den Verdächtigen wurde inzwischen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, wie es hieß. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der 48-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Pforzheim Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x