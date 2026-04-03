Ein Streit auf einem Feldweg eskaliert: Ein 48-Jähriger wird mit einem Cuttermesser lebensgefährlich verletzt. Was die Polizei am Tatort vorfindet.

Pforzheim (dpa) - Ein Mann ist während eines Spaziergangs mit seinen Hunden in Pforzheim von einem 30-Jährigen mit einem Cuttermesser angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das 48 Jahre alte Opfer war vor der Tat auf einem Feldweg unterwegs gewesen, als ihm der mutmaßliche Täter begegnete.

Die beiden Männer waren den Angaben zufolge am vergangenen Donnerstagnachmittag in Streit geraten und wurden dann handgreiflich. Schließlich habe der 30-Jährige das Messer gezückt und zugestochen. Spaziergänger riefen die Polizei, die den Angreifer noch an Ort und Stelle festnahm.

Gegen den Verdächtigen wurde inzwischen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, wie es hieß. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der 48-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.