Baden-Württemberg Streit am DJ-Pult? Gruppe prügelt 18-Jährigen bewusstlos

Gruppe prügelt 18-Jährigen bewusstlos
Die Polizei sucht nach Zeugen des Angriffs. (Symbolbild)

Etwa acht Menschen sollen einen jungen Mann geschlagen und getreten haben, bis er bewusstlos wurde. Und das mutmaßlich nur wegen eines Streits am DJ-Pult.

Biberach (dpa) - Unbekannte sollen einen 18-Jährigen in Biberach angegriffen und bewusstlos geschlagen haben. Der junge Mann habe bei einer Party hinter dem DJ-Pult gestanden, als es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, teilte die Polizei mit.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll eine etwa achtköpfige Gruppe bei der Feier am Samstag unbefugt am DJ-Pult herumhantiert haben. Der 18-Jährige habe die Gruppe daraufhin aufgefordert, dies zu unterlassen. Kurz darauf soll ein Angreifer ihm ins Gesicht geschlagen haben, sodass der 18-Jährige bewusstlos zu Boden gegangen sei.

Laut Polizei traten mehrere Mitglieder der Gruppe anschließend auf den am Boden liegenden Mann ein. Erst als umstehende Personen eingriffen hätten, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten. Später sollen einzelne Mitglieder der Gruppe erneut auf den 18-Jährigen zugegangen sein und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Angriffs.

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