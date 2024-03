Bei einem Streit mit fünf Beteiligten in Ludwigsburg soll sich ein 46-Jähriger mit einem Küchenmesser bewaffnet haben und ist leicht verletzt worden. Am Sonntagmorgen hätten sich zwei Autofahrer im Alter von 47 und 23 Jahren wegen einer Unstimmigkeit im Verkehr gestritten, teilte die Polizei am Montag mit. Später trafen sie sich den Angaben zufolge vor einem Kreisliga-Fußballspiel an einem Sportplatz zufällig wieder.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Es kam zum Streit, bei dem der 23-Jährige von einem 27-Jährigen und der 47-Jährige von einem 46-Jährigen und einem weiteren, noch unbekannten Mann unterstützt wurde. Die Auseinandersetzung wurde laut Polizei handgreiflich und der 46-Jährige, der sich mit einem Küchenmesser bewaffnet haben soll, verletzte sich leicht. Wegen der unterschiedlichen Schilderungen der Beteiligten sei unklar, was genau passiert sei, hieß es.

