Mit einer unveränderten Mannschaft gehen Christian Streich und der SC Freiburg in die Bundesliga-Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der 57 Jahre alte Fußball-Trainer setzte am Sonntagabend zum Abschluss des siebten Spieltages wie zuletzt beim 3:0 in der Europa League bei Olympiakos Piräus und beim 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach auf die gleiche Startelf um Kapitän Christia Günter. Verletzt fehlen dem SC im Baden-Duell Kimberly Ezekwem (Muskelsehnenreizung) und Roland Sallai (Fraktur des Augenbogens).

Sinsheim (dpa) - Bei den Hoffenheimern ersetzte André Breitenreiter den angeschlagenen Robert Skov auf der Außenbahn durch Neuzugang Angelino. Weiterhin verzichten muss der TSG-Coach auf die Dauerverletzten Benjamin Hübner, Ihlas Bebou und Ermin Bicakcic.

