Freiburg-Trainer Christian Streich bewundert die Moral des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth. «Ich schaue ihnen total gerne zu. Wenn du so oft am Boden liegst und dann am 27. Spieltag so spielst - da muss ich den Hut ziehen», lobte der 56-Jährige die Franken nach dem 0:0 am Samstag. «Das musst du erstmal hinkriegen, wenn du ergebnismäßig so wenige Erfolgserlebnisse hast.»

Fürth (dpa) - Seit September steht die Spielvereinigung am Tabellenende. Der Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt nach dem 27. Spieltag elf Punkte. Fürth braucht ein Fußball-Wunder, um die Klasse zu halten.

Im Gegenzug wünschte Kleeblatt-Coach Stefan Leitl den Freiburgern Glück für „höhere Ziele“. „Ich drücke euch alle Daumen, dass es am Ende reichen wird“, sagte Leitl. Die Breisgauer peilen die erste Champions-League-Teilnahme ihrer Vereinsgeschichte an. Nach dem Remis gegen Fürth sind sie Vierter - zumindest bis zum Spiel von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag.

