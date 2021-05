Christian Krämer, so heißt Dome mit bürgerlichem Namen, lebt und arbeitet immer noch in Karlsruhe. Wer ihn trifft, erlebt einen bescheidenen und unspektakulären Menschen.

Christian Krämer, so heißt Dome mit bürgerlichem Namen, sind die vergangenen zehn Tage und Nächte nicht anzumerken. Fünf Wochen zuvor war die Anfrage gekommen, ob er sich an der „Expo-Station“ im Sybelcentrum beteiligen wolle. Die Ausstellung präsentiert die Bandbreite Karlsruher Streetart-Szene und ist in ihrer Dichte von knapp 60 Künstlern eine Sensation.

„Ich wohne ja nur 100 Meter entfernt. Und nachdem ich mir den Raum angeschaut hatte, war mir klar, dass ich bei der Charity-Sache mitmache“, sagt Krämer. Das Sybelcentrum ist noch heute vor allem als Waisenhaus bekannt, auch wenn die Angebote mit der Umwidmung in ein Kinder- und Jugendhilfezentrum vor 25 Jahren längst über die eines Kinderheims hinausgehen.

Heute kann Dome von seiner Kunst leben

Da Krämer zuvor allerdings noch andere Aufträge zu bearbeiten hatte, kondensierte der Zeitraum für seinen Beitrag auf gerade einmal zehn Tage mit Arbeitszeiten „von 14 bis 17 Stunden“, wie er sagt. Alle vier Wände und die Decke hat er mit Schablonen, Sprühfarbe und Pinsel bearbeitet.

Krämer, Jahrgang 1975, ist Autodidakt und künstlerisch auf keiner Hochschule ausgebildet worden. Aber er ist auch nicht so richtig dreckig auf der Straße sozialisiert worden, als dass es zur Mystifizierung taugte. Beim Jugendzentrum im Stadtteil Daxlanden durfte er sich gegen Mitte der 90er-Jahre erstmals austoben. Rasch verlegte er sich von schlichten Tags weg hin zu figürlichen Darstellungen. Seine überwiegend schwarz-weiß gestalteten Illustrationen fielen irgendwann auf, und es kamen Aufträge von Kunstsammlern. Heute lebt Dome davon.

Zwei der bekanntesten Werke in Günther-Klotz-Anlage

Die Wirkung seiner schablonenhaften Schattentheaterfiguren ist von einer sanften Wucht, die erschüttern kann. Zwei seiner bekanntesten Werke befinden sich am Radweg durch die Günther-Klotz-Anlage. Aufmerksamkeit im Internet haben vor allem zwei riesige schwarze Hände erzeugt, die eine Brücke stützen. Eine Arbeit ist in Höhe des Entenfangs zu sehen, wo die Alb recht eng unter einer Brücke hindurchgeführt wird: Hier hat Dome ein schon Jahre zuvor von einer Agentur aufgebrachtes Zitat des Dichters Joseph von Eichendorff mit Figuren und Papierschiffchen ergänzt. „Dreieinhalb Tage bin ich mit einer Anglerhose im Wasser gestanden. Oben war mir heiß und unten kalt“, erzählt Krämer und lacht.

Heute eignet er sich den öffentlichen Raum nicht mehr an, er bekommt ihn angeboten. Seine Arbeiten bereitet er längst am Rechner vor, sodass der kreative Akt nicht mehr nur vor Ort passiert. Ein paar Semester Grafikdesign hat er studiert und mit dem Vordiplom abgebrochen, als seine externen Aufträge in die Höhe schnellten. Letztlich erfüllte er damit den Wunsch seines Professors, „ich möge nicht in irgendeinem Grafikbüro landen und Schriften setzen“, erinnert sich Krämer.

Heimat und Familie sind ihm wichtig

Von Vertriebswegen über soziale Netzwerke wie Instagram und Konsorten hält er nur wenig. „Wer Geld verdient, hat keine Zeit, das alles durchzuforsten“, ist er überzeugt. Krämer möchte als Künstler gesehen werden, der die Menschen berühren kann. Früher war er gesellschaftskritischer, „aber das wandelt sich gerade zur Schönheit. Mit dem Erschaffen von Schönem erreicht man die Leute auch. Zwar oberflächlicher, aber am Ende eben doch.“

Eine Gelegenheit für einen Umzug nach New York oder in eine andere Kunstmetropole hat er sich bislang weder gesucht, noch hat sie sich je ergeben. Heimat und Familie sind ihm wichtig. Auch die direkte Kommunikation. Wenn man sich einander wichtig sei, dann rufe man sich an. Messengerdienste wie Whatsapp seien nichts für ihn. „Ich befürchte, dass diese Jugend Erwachsene hervorbringen wird, die echte Interaktion mit Mimik oder Sprache nicht mehr beherrschen werden.“

Termin

Die Ausstellung „Expo-Station“ mit Arbeiten von knapp 60 Streetart-Künstlern ist bis 2. August im Karlsruher Sybelcentrum, Sybelstraße 11, zu sehen: täglich 10.30 bis 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Katalog kostet 10 Euro, die Einnahmen gehen an das Spendenprojekt „Keine kalten Füße“ für die Sanierung des Sybelcentrums. Infos über Christian Krämer alias Dome finden sich im Netz unter www.domeone.de.