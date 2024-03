Die Straubing Tigers haben im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga gegen die Schwenninger Wild Wings den Serien-Ausgleich hinnehmen müssen. Am Dienstag verlor das Team von Trainer Tom Pokel im Schwarzwald mit 1:5 (0:3, 1:1 0:1) das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie. Das einzige Tigers-Tor beim heimstärksten Team der Liga schoss Top-Scorer Mike Conolly (24. Minute).

Straubing (dpa) - «Die waren von Anfang an bereiter als wir. Wir haben keine Antwort gefunden», sagte Straubings Co-Trainer Rob Leask bei MagentaSport. Die erste Viertelfinalpartie hatte Straubing noch 5:2 gewonnen. Zum Einzug ins Halbfinale sind vier Siege notwendig. Das nächste Spiel findet am Freitag wieder in Straubing statt. «Wir müssen dann geradliniger spielen, mehr auf den Körper spielen», sagte Leask.