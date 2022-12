Ludwigsburg/Ulm (dpa/lsw) - Die Rudelbildung im Anschluss an das Schwaben-Derby zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und ratiopharm Ulm (87:84) am vergangenen Dienstag hat für Spieler beider Clubs Konsequenzen. Die Basketball-Bundesliga (BBL) belegte den Ulmer Robin Christen wegen Unsportlichkeit mit einer Geldstrafe und seinen Teamkollegen David Fuchs wegen einer Tätlichkeit mit einer Geldstrafe sowie einem Spiel Sperre, wie sie am Freitag mitteilte. Der Ludwigsburger Justin Johnson wurde wegen einer Tätlichkeit für drei Spiele gesperrt und ebenfalls mit einer Geldstrafe belegt. Die MHP Riesen haben gegen diese Entscheidung Einspruch eingelegt, wie sie am Freitag bekannt gaben.

