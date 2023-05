Schwere Gewitter mit starken Niederschlägen haben am Sonntag in den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald Unwetterschäden verursacht. Es kam zu einer zweistelligen Zahl an Einsätzen, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Abend mitteilte. Ein Schwerpunkt der Einsätze lag um Titisee-Neustadt.

Freiburg (dpa/lsw) - Keller liefen voll, Straßen wurden überflutet. Auf der Bundesstraße 294 bei Biederbach-Frischnau kam es demnach zu einem Erdrutsch. Wegen mehrerer Meter Erde auf der Straße musste diese gesperrt werden.

Große Wassermengen seien über angrenzende Hänge auf die Landesstraße 107 bei Elzach-Prechtal gelaufen. Die Straße war den Angaben zufolge nicht befahrbar und musste für eine Stunde gesperrt werden. Zudem sei dort ein abgestellter Sportwagen vollgelaufen und wegen technischer Schäden abgeschleppt worden.

Die Landesstraße 156 zwischen Neustadt und Kappel bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Durch die Wassermengen sei unweit der Gutachtalbrücke die Straße derart unterspült, dass diese einzubrechen droht. Es seien längerfristige Bauarbeiten erforderlich, sodass von einer mindestens mehrtägigen Sperrung auszugehen sei.