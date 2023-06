Beim Zusammenstoß eines Reisebusses mit einer Straßenbahn in Mannheim sind sieben Menschen verletzt worden. In der Straßenbahn erlitten nach ersten Erkenntnissen sechs der insgesamt 15 Fahrgäste Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer des Reisebusses habe einen Schock erlitten. Fahrgäste hatte er nicht an Bord. Wie schwer die Verletzungen waren, war zunächst offen. Lebensgefahr bestehe aber nicht, hieß es von den Beamten.

Mannheim (dpa/lsw) - Die Straßenbahn ist bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag teilweise aus dem Gleis gesprungen. Die betroffene Fahrlachstraße im Mannheimer Südosten wurde in beide Richtungen gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

1. Mitteilung der Polizei

2. Mitteilung der Polizei