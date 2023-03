Stutensee (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist in Stutensee (Kreis Karlsruhe) mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr barg den 51-Jährigen aus seinem Wagen, nachdem die Bahn das Auto gegen einen Baum geschoben hatte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Polizeierkenntnissen zufolge war der Mann am Dienstagmorgen an einem Bahnübergang ohne Schranke über die Gleise gefahren und hatte wohl die Straßenbahn übersehen. Die sieben Fahrgäste und der Fahrer der Bahn blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von circa 40.000 Euro.

Pressemitteilung