Am Sonntag, 15. September, 11 Uhr, sind Mitgliedern der Straßburger Philharmonie im Haus des Gastes in Bad Bergzabern zu hören. Das Konzert ist eine Einladung zu einem romantischen Spaziergang durch Brahms Erinnerungen an seine Verlobte Clara und die aufwühlenden Emotionen von Schönbergs Musik, die die quälenden Gefühle eines jungen Paares angesichts seiner Zukunft beschreibt. Die Musiker der Straßburger Philharmonie laden dazu ein, Musik für das Streichsextett zu entdecken. Brahms Sextett Opus 36 entstand 1864 in Baden-Baden, und Schönbergs „Verklärungsnacht“ entstand 1899, als er erst 25 Jahre alt war. Es spielen Claire Rigaux und Gabriel Henriet (Violine), Emile Jouette und Angèle Pateau (Bratsche), Marie Viard und Pierre Poro. (Violoncelli).