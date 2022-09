Straßburg will angesichts der Energiekrise die wöchentliche Schließung seiner Museen verlängern. Statt wie bislang an einem Tag sollen je nach Institution zusätzlich entweder der Mittwoch oder Donnerstag geschlossen bleiben. Außerdem sollen die Einrichtungen täglich von 13.00 bis 14.00 Uhr schließen. Die Maßnahme ist vom 3. Oktober an für die acht städtischen Museen geplant, darunter das Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, das Kunstgewerbemuseum und das Tomi-Ungerer-Museum.

Straßburg (dpa) - Im Gegenzug sollen die Eintrittspreise nicht erhöht werden. Die Maßnahme der grünen Bürgermeisterin Jeanne Barseghian ist umstritten. Mehrere Politiker haben gegen die zusätzliche Schließung eine Petition gestartet. Der Gewerkschaftsbund CGT hat für den 17. September das Museumspersonal zum Streik aufgerufen.

Petition gegen Schließung