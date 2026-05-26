Schluss mit lustig: Im Europa-Park stehen wegen eines Stromausfalls kurzzeitig Fahrgeschäfte still oder müssen geräumt werden. Die Ursache für den Ausfall ist ein wenig kurios.

Rust (dpa) - Ein brennendes Storchennest auf einer Hochspannungsleitung hat zu einem kurzzeitigen Stromausfall und damit einer kleinen Zwangspause im Europa-Park geführt. Einige Attraktionen waren deswegen für Besucherinnen und Besucher zwischenzeitlich nicht zugänglich. Fahrgeschäfte kamen zum Stillstand, drei mussten sogar geräumt werden.

Nach Worten eines Parksprechers hatte der Ausfall in dem Park um etwa 12.30 Uhr nur einige Minuten gedauert; der Netzbetreiber Netz BW sprach von nur etwa einer Minute. Danach sei der Betrieb schrittweise wieder angelaufen und laufe mittlerweile wieder normal. Den Angaben zufolge hatte das Nest im Bereich eines Ortsteils der nahegelegenen Kommune Mahlberg (Ortenaukreis) gebrannt.

Von dem Ausfall seien neben den Attraktionen kurzzeitig auch die Online-Systeme betroffen gewesen, wie der Park weiter mitteilte. «In einem solchen Fall gehen alle Anlagen automatisch in den sichersten Zustand, den kontrollierten Stillstand, über», hieß es weiter. Bei einem Großteil der Bahnen hätten die Gäste regulär in der Station aussteigen können, drei Bahnen mussten den Angaben zufolge evakuiert werden. «Diese Abläufe sind standardisierte und regelmäßig geprüfte Vorgänge, die der Sicherheit der Gäste dienen», so der Sprecher weiter.

Strom war schnell wieder da - brennendes Storchennest war schuld

Die Stromversorgung sei durch den Netzbetreiber umgehend wiederhergestellt worden. Danach hätten die Attraktionen ihren Betrieb schrittweise wieder aufgenommen. Wegen der Unannehmlichkeiten für die Besucherinnen und Besucher seien die Öffnungszeiten bis 19.30 Uhr verlängert worden. Über den Stromausfall hatten zuvor mehrere Medien berichtet.

Storchennester auf Hochspannungsleitungen können einen Kurzschluss auslösen und dann Feuer fangen. «Bei Ästen, die zu nah an Leiterseilen gebaut sind, kann es unter Umständen zu Überschlägen kommen, welche dann auch einen Brand auslösen können», sagte eine Sprecherin von Netze BW. Von dem Ausfall sei nur der Europa-Park betroffen gewesen.

Der Europa-Park in der südbadischen Gemeinde Rust nahe Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Der Park bietet mehr als 100 Attraktionen und Shows und feierte vergangenen Juli sein 50-jähriges Bestehen. Nach eigenen Angaben begrüßte der Park im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Besucherinnen und Besucher.