Basketball-Profi Courtney Stockard bleibt beim Bundesligisten MLP Academics Heidelberg. Der US-Amerikaner unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie die Heidelberger am Freitag mitteilten. In der vergangenen Saison fiel Stockard wegen Unregelmäßigkeiten am Herzen aus. In der Endphase stieg er bereits wieder ins Mannschaftstraining ein.

Heidelberg (dpa/lsw) - Vereinsmitteilung