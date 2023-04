Ein mit 17 Menschen besetzter Stocherkahn ist auf dem Neckar in Tübingen gekentert - Dutzende Einsatzkräfte kamen zu Hilfe. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, war der voll besetzte Kahn zunächst an einem Ast hängen geblieben. Als dadurch am Kahn angebrachte Fackeln ins Wasser fielen, brach demnach Panik aus und der Kahn geriet ins Schwanken - bis er schließlich kenterte.

Tübingen (dpa) - Alle 17 Insassen fielen ins Wasser. Sie wurden von der Feuerwehr und Menschen aus einem anderen Stocherkahn gerettet. Manche schafften es den Angaben zufolge auch selbst ans Ufer. Verletzt wurde niemand. Rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG waren am Einsatz beteiligt. Die Tübinger Stocherkähne sind sechs bis zwölf Meter lange Flachboote und werden mit einer sogenannten Stocherstange fortbewegt. Die Stange dient dazu, das Boot vom flachen Neckarufer abzustoßen.

Mitteilung der Polizei