Gerade hat sie im brandenburgischen Neuruppin den Fontane-Literaturpreis entgegengenommen, jetzt ist die Autorin Judith Zander wieder in Edenkoben, als Stipendiatin im Herrenhaus. Dort liest sie am Sonntag um 17 Uhr aus ihrem jüngsten Roman „Johnny Ohneland“.

Joana Wolkenzin, die Hauptfigur des Romans, erfährt früh, dass sie anders ist. Als Zehnjährige beschließt sie, von nun an Johnny zu heißen – wie der sterbende Westernheld, den sie im Fernsehen betrachtet hat. Doch das Leben eines Menschen, der sexuell nicht eindeutig zuzuordnen ist, erweist sich als kompliziert. Johnny wird gehänselt, ist oft einsam, verliebt sich in Jungs und Mädchen und in Menschen, die zwischen den Fronten der Geschlechter stehen. Der Roman, der im vorpommerschen Niemandsland der 90er-Jahre spielt, zeichnet neben dem Porträt und der Liebesgeschichte des „Johnny-Mädchens“ auch ein Bild der späten DDR und der ostdeutschen Gesellschaft.

Judith Zander wurde 1980 in Anklam geboren, sie lebt heute als freie Schriftstellerin in der brandenburgischen Kleinstadt Jüterbog. 2010 erschien ihr Debütroman „Dinge, die wir heute sagten“, der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Es folgten mehrere Lyrikbände. Zanders zweiter Roman „Johnny Ohneland“ ist im Herbst 2020 erschienen. Die Autorin, die auch als Übersetzerin tätig ist, wurde mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet.