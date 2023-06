Ketsch (dpa/lsw) - Lars Stindl trifft wieder für den Karlsruher SC. Der 34 Jahre alte Rückkehrer trug sich am Mittwoch beim 18:0 (8:0)-Testspielsieg beim Landesligisten SpVgg 06 Ketsch erstmals seit 13 Jahren wieder in die Torschützenliste des KSC ein. Bereits nach drei Minuten besorgte der elffache Nationalspieler, der vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurück in seine sportliche Heimat gewechselt ist, den Führungstreffer für die Badener. Noch auffallender als Stindl war mit sechs Treffern allerdings Nachwuchsstürmer Stefano Marino, den Trainer Christian Eichner daher als einzigen zur Halbzeit nicht auswechselte.