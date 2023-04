Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer am zweiten Feiertag Tests hinter sich gebracht, Impfausweis gerichtet und sich durch Nieselregen nach Eußerthal begeben hat, erlebt in der Zisterzienserkirche ein Weihnachtskonzert mit Jubelgesang und Bläserpracht, das in diesen dunklen Tagen wohl jedem das Herz aufgehen lässt.

Es könnte fast wie Zuhause unterm Tannenbaum sein: „O du fröhliche“ wird gesungen, eine Krippe ist schlicht mit Strohsternen geschmückt, der Kreis der Gäste ist überschaubar,