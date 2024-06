Die wegen des Hochwassers vorsorglich geräumte Stiftungsklinik in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) hat am Dienstag wieder ihren regulären Betrieb aufgenommen. Die Patientinnen und Patienten werden im Laufe des Tages wieder in die Stiftungsklinik zurückverlegt, wie eine Sprecherin der Klinik am Dienstag mitteilte. Alle seien wohlauf. «Die Klinikleitung bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern für die tatkräftige Unterstützung.»

Weißenhorn (dpa) - Da sich die Hochwasserlage im Landkreis Neu-Ulm am Wochenende zugespitzt hatte, waren dort die Klinik wie auch eine Flüchtlingsunterkunft evakuiert worden. Von den mehr als 100 Patientinnen und Patienten der Stiftungsklinik wurde der Großteil in die Donauklinik nach Neu-Ulm, in das Uniklinikum Ulm und ins Bundeswehrkrankenhaus Ulm verlegt. Etwa 30 Menschen wurden nach Hause entlassen.