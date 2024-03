Punktgenau zum 750. Geburtstag der Stadt Landau werden die frühesten Wandmalereien der Stadtgeschichte aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Die evangelische Stiftskirchengemeinde feiert die Restaurierung ihres um 1340 datierten Kleinods gebührend am Palmsonntag mit einem Festgottesdienst und Bürgerempfang.

Wenn Bilder sprechen könnten! Nun ja, wenn sie zu den Geschichten, die sie als Botschaft ihrer Auftraggeber und Maler erzählen, auch ihre eigene „Lebensgeschichte“ preisgeben könnten, dann wäre das oft ein Drama in vielen Akten, mit zweifelhaften Akteuren und Jahrhunderte umspannendem Hintergrund. Die berührenden Wandmalereien im einstigen Kapitelsaal der Stiftskirche, die nun nach aufwendiger Restaurierung ihrer „Indienststellung“ entgegen sehen, sind dafür ein gutes Beispiel an einem besonders markanten Ort. Schließlich wird die Landauer Stiftskirche von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz „als größte gotische Kirche ihrer Art in der Pfalz“ geadelt.

Der Bau des Gotteshauses wird um das Jahr 1300 datiert, die Erweiterung mit dem zweiten, nördlichen Seitenschiff samt Kapitelsaal auf 1490. Hier, in diesem kleinen Refugium, hat man 1898 unter dicken Putzschichten die gotischen Fresken wiederentdeckt, die auf das Jahr 1340 datiert werden – und damit noch älter sind, als der Passionszyklus in der Katharinenkapelle, der aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts stammt. Stark beschädigt, aber noch in originalem Zustand, legte der überraschende Fund ein beredtes Zeugnis von der Frömmigkeit der Chorherren ab, die einst vom Kloster „Zur Steige“ im elsässischen Saverne in das noch junge Landau berufen wurden.

Übermalt, vergessen und verschlimmbessert

In den Wandmalereien dargestellt sind nach Aussage von Restauratorin Uta-Barbara Riecke an der Westwand das Verlöbnis der Heiligen Katharina mit dem Christuskind, das Martyrium der Heiligen, die wegen ihrer Standhaftigkeit im christlichen Glauben enthauptet wurden, sowie ein kniender Stifter, vermutlich ein Mitglied der Burgmannenfamilie Herbord. Im Bildfeld rechts ist die Auferstehung Christi dargestellt. Die Nordwand zeigt einen Gnadenstuhl in der Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit und Christus als Schmerzensmann mit offenen Wunden und Leidenswerkzeugen der Passion.

All diese Bilder wurden im Zuge der Reformation übermalt und später vergessen. Ihre Wiederentdeckung vor 125 Jahren brachte ihnen aber noch kein Happy End. Nun waren sie einem steten Verfall preisgegeben, der durch eine unsachgemäße Restaurierung im Jahr 1958 nicht nur zu schwerwiegenden Schäden durch einen Kunstharzüberzug, sondern obendrein zu einer Verfälschung des originalen Zustands führte. Riecke spricht von „eingreifenden Ergänzungen und großflächigen Übermalungen, die das mittelalterliche Original in weiten Partien überdeckten. In drei Bildfeldern, so die Fachfrau, wurden die Darstellungen sogar „regelrecht verfälscht“. Beispielsweise wurde aus dem Martyrium der heiligen Katharina die Darstellung eines Drachens. Christus der Schmerzensmann wiederum wurde zu einem „Christus an der Geißelsäule überformt“. af

Fast 150.000 Euro für Rettungsaktion

So war es die im wahrsten Wortsinn vielschichtige Aufgabe der Restauratorin, einerseits den spröden, schädigenden Überzug zu entfernen und dabei die Originalmalerei nicht zu beschädigen, andererseits „großflächige Neuverputzungen aus den 1980er Jahren“ zu sichern und von Rissen zu befreien. „Wenn möglich“ so Riecke, „wurden dabei auch die verfälschenden Übermalungen entfernt, qualitätsvolle Ergänzungen des späten 19. Jahrhunderts hingegen belassen“. Und weil das Glück den Tüchtigen gehört, hat sich dabei herausgestellt, dass doch „deutlich mehr originale Substanz erhalten war, als zunächst vermutet“. Wer heute die kleine Stiege zum Kapitelsaal hinabsteigt, erhält im ehemaligen Versammlungsraum der Augustinerchorherren wieder eine gute Vorstellung davon, was die Wandgemälde den Menschen schon bei ihrer Entstehung vor fast 700 Jahren sagen wollten.

„Total fantastisch“, so schwärmt Volker Janke, Dekan der Stiftskirchengemeinde, bei dem die Fäden der vom Presbyterium stark unterstützten Rettungsaktion zusammenliefen. Nach ersten Planungen mit dem Denkmalamt vor elf Jahren, einem Finanzierungsmarathon, der 145.000 Euro Gesamtkosten (auch für die Begleitarbeiten) ins Ziel trug und der 15 Monate währenden Restaurierungsarbeit von Uta-Barbara Riecke sind nun pünktlich zur 750-Jahr-Feier Landaus die ältesten Wandgemälde der Stadt für die Zukunft gesichert.

Info

Die Inbetriebnahme des sanierten Kapitelsaals mit den restaurierten Wandmalereien findet am Palmsonntag bei einem Festgottesdienst um 10 Uhr statt. Danach lädt die Gemeinde zum Empfang mit Vortrag von Restauratorin Uta-Barbara Riecke ins Gemeindehaus.