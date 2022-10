Mit einem großen Oratorienkonzert startet die Landauer Stiftskantorei am Sonntag, 6. November, 18 Uhr, in die Wintersaison. Zur Aufführung kommt das gut einstündige „Stabat Mater“ für Solo-Alt, Ethnogesang, Chor und Orchester des zeitgenössischen Komponisten Karl Jenkins, dessen Werke weltweit zu den am meisten aufgeführten aktuellen Tonschöpfungen überhaupt zählen.

„Stabat mater dolorosa …“ – so beginnt das zwölfstrophige Langgedicht aus dem frühen 13. Jahrhundert, das den Schmerz der Mutter Maria im Angesicht ihres gekreuzigten Sohnes Jesu betrachtet und mitfühlend begleitet, sie gleichzeitig als Trösterin anrufend. Karl Jenkins’ Werk, am 15. März 2008 unter seiner Leitung in Liverpool uraufgeführt, verknüpft sechs ausgewählte Verse der mittelalterlichen Vorlage mit Texten aus dem arabischen und vorderasiatischen Raum.

So zitiert der englische Komponist den babylonischen Mythos von Gilgamesch, lässt Worte des altpersischen Dichters Jalal al-Din Rumi einfließen ebenso wie Zeilen der Dichterin Carol Barrett. Und stets pendelt die Sprache zwischen lateinischem Urtext, Jenkins Muttersprache Englisch und den sehr dezidiert platzierten Einsprengseln von Hebräisch, Alt-Arabisch, Aramäisch und Griechisch.

Weltumspannende Friedensbotschaft

Jenkins’ musikalische Botschaft befeuert sehnsuchtsvoll die Utopie des Weltfriedens. Sein Traum von der Zukunft der Menschheit ist quasi schrankenlos und frei von dogmatischer Festschreibung und starren religiösen Riten. Er artikuliert in diesem wie in allen seinen kirchlichen Werken eine Art weltumspannender Friedensbotschaft.

Sir Karl (William Pamp) Jenkins, 1944 in eine kirchenmusikaffine Lehrer-Familie in Süd-Wales hineingeboren, startete seine berufliche Laufbahn als Oboist im National Orchestra of Wales, promovierte in Musikwissenschaft, war gleichzeitig Keyboarder und Saxofonist in verschiedenen Jazz- und Pop-Formationen, schrieb eine Reihe erfolgreicher Stücke für die Werbebranche und begann erst zu Anfang der 1990er-Jahre mit der Komposition sakraler Werke. Darunter gilt sein Antikriegsdrama „The Armed Man – a Mess of Peace“ von 2001 als seine spektakulärste Arbeit und wurde mittlerweile rund 700 Mal aufgeführt.

Ungewöhnliche Klangfarben

Das „Stabat mater“ mit dem bis zu sechsstimmigen Chor als tragender Säule, nebst einer Alt-Solistin und einer orientalisch gefärbten Vokalstimme, erweitert die klassische Sinfonieorchester-Besetzung durch das dunkeltönende armenische Rohrblasinstrument Duduk, lässt obendrein in der Ausstattung der Perkussion Raum für archaisches Schlagwerk. Überbrückt somit nachdrücklich Zeit und Kulturen, schafft multinationale Begegnungsräume.

Neben der Stiftskantorei wirken mit: Simone Pepping-Sattelberger (Alt), Linda Hadiko (Ethno-Gesang), Gregor Schulenburg (Duduk) und das erweitertes Südpfälzisches Kammerorchester. Die Leitung hat Bezirkskantorin Anna Linß.

Termin

Karl Jenkins’ „Stabat Mater“ am Sonntag, 6. November, 18 Uhr, in der Landauer Stiftskirche. Karten gibt es in der Engel-Apotheke, Marktstraße 90, Telefon 06341 86661.