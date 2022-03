Nach zweijähriger Zwangspause durch Corona startet an der Landauer Stiftskirche wieder die Tradition der Karfreitagskonzerte: Am 15. April, 18 Uhr, kommt mit „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms ein Hauptwerk der Oratorienliteratur zur Aufführung.

Brahms, dem gerade dieses Werk in den späten 1860er-Jahren zum Durchbruch in der öffentlichen Wahrnehmung verhalf, schuf – losgelöst von der hergebrachten Form der lateinischen Totenmesse – ein Werk, das anhand von Bibelzitaten aus dem Alten und Neuen Testament vor allem den Trost der Trauernden in den Blick nimmt. Aufgeführt wird es von der Landauer Stiftskantorei mit der Mannheimer Kammerphilharmonie unter der Leitung von Anna Linß.

Prominent besetzt sind die beiden Solo-Partien: Die Sopranistin Maren Schwier, Ensemble-Mitglied des Mainzer Staatstheaters, konzertierte bei den Schwetzinger SWR-Festspielen, dem Rheingau Musikfestival, den Musikfesttagen Wien und in der Alten Oper Frankfurt. Die Fachzeitschrift „Opernwelt“ kürte sie 2018 zur Nachwuchskünstlerin des Jahres.

Der Bariton Timothy Sharp unterrichtet unter anderem an der Mannheimer Musikhochschule und konzertiert praktisch an allen bedeutenden Opernhäusern der Republik und am Teatro La Fenice in Venedig ebenso wie in Wien, Salzburg und Chicago. Auch ist er als Oratorien- und Liedgestalter gefragt.

Info

Karten gibt es bei der Engel-Apotheke in Landau, Telefon 06341 86661, sowie bei Chormitgliedern. Informationen finden sich im Netz unter www.stiftskirchenmusik-landau.de.