Ertingen (dpa/lsw) - Ein rund 950 Kilogramm schwerer Stier hat in Ertingen (Kreis Biberach) einen Landwirt und dessen Mitarbeiter verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Samstag begab sich ein 59-jähriger Landwirt am Freitagmittag in die Box des Stiers, um ihn in eine andere Box zu treiben. Der Stier habe sich umgedreht und den Mann gegen eine Wand gedrückt. Um dem Landwirt zu helfen und das Tier aus der Box zu führen, ging ein 58 Jahre alter Mitarbeiter laut Polizei ebenfalls in die Box. Ihn habe der Stier gegen das Metallgestänge gedrückt. Die Männer konnten sich den Angaben nach schließlich befreien. Der Mitarbeiter trug laut einem Sprecher Prellungen davon, der Landwirt erlitt schwerere Verletzungen am Brustkorb. Der Rettungsdienst brachte beide Männer ins Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei