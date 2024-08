Eigentlich sollte der Mercedes-Stern auf dem Gebäude der ehemaligen Daimler-Zentrale in Stuttgart-Möhringen schon früher verschwinden. Nun steht ein neuer Abbautermin fest.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Tage des Mercedes-Sterns auf dem Dach der ehemaligen Konzernzentrale des Autobauers im Stuttgarter Stadtbezirk Möhringen sind endgültig gezählt: Er dreht sich nicht mehr, sondern wurde gekippt. Es sei diese Woche mit ersten Vorbereitungsarbeiten begonnen worden, teilte eine Sprecherin mit. Der Abbautermin sei für nächste Woche angesetzt. Er sei aber vom Wetter abhängig. Der Stern muss mit einem Kran vom Dach gehoben werden.

Ein erster Abbautermin wurde in der Vergangenheit kurzfristig abgesagt. «Der geplante Abbau im vergangenen Herbst musste ausgesetzt werden, da nicht alle erforderlichen Rahmenbedingungen zu diesem Zeitpunkt voll erfüllt werden konnten. Eine wichtige Grundvoraussetzung für den komplexen Abbau ist eine Wetterstabilität, die aktuell gegeben ist», teilte die Sprecherin weiter mit.

Stern ist für keinen weiteren Einsatz vorgesehen

Der Stern hat den Angaben zufolge einen Durchmesser von 6,5 Metern. Er sei für keinen weiteren Einsatz geeignet, weil er mehr als 30 Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen sei. Zu der Frage, ob der rund drei Tonnen schwere Mercedes-Stern letztendlich verschrottet wird, wollte sich die Sprecherin nicht äußern.

Die Zentrale der früheren Daimler-Benz AG in Möhringen war 1989 fertiggestellt worden. 2018 habe die «Abmietung» der Gebäude stufenweise begonnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zogen nach früheren Angaben größtenteils in die heutige Konzernzentrale in Untertürkheim sowie den Campus in Stuttgart-Vaihingen um. Inzwischen ist das Gelände kein Unternehmensstandort mehr.