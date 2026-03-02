Mehrere schwere Steinsäcke haben Unbekannte auf Bahngleise gelegt. Als sich eine S-Bahn nähert, kann der Lokführer nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere mit Kies und Steinen gefüllte Säcke haben Unbekannte auf S-Bahn-Gleise in Stuttgart gelegt und damit den Bahnverkehr behindert. Die betroffene Strecke musste am späten Freitagabend mehrere Stunden lang gesperrt werden, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Steinsäcke wurden vom Lokführer einer S-Bahn in Richtung Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) bemerkt als dessen Zug mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 Kilometer pro Stunde darüber fuhr. Dabei habe das Triebfahrzeug mehrmals gewippt. Der Lokführer konnte erst danach bremsen. Die Säcke wogen jeweils etwa zehn Kilogramm.

Beamte der Bundespolizei konnten am Tatort zahlreiche Beweise sicherstellen. Um was es sich dabei handelte, wurde nicht mitgeteilt. Die Beamten ermitteln nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.