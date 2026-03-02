Baden-Württemberg Steinsäcke auf Gleisen stoppen S-Bahn-Verkehr

S-Bahn Symbolbild
Der S-Bahn-Verkehr in Stuttgart war auf der Strecke für mehrere Stunden unterbrochen. (Symbolbild)

Mehrere schwere Steinsäcke haben Unbekannte auf Bahngleise gelegt. Als sich eine S-Bahn nähert, kann der Lokführer nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere mit Kies und Steinen gefüllte Säcke haben Unbekannte auf S-Bahn-Gleise in Stuttgart gelegt und damit den Bahnverkehr behindert. Die betroffene Strecke musste am späten Freitagabend mehrere Stunden lang gesperrt werden, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Steinsäcke wurden vom Lokführer einer S-Bahn in Richtung Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) bemerkt als dessen Zug mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 Kilometer pro Stunde darüber fuhr. Dabei habe das Triebfahrzeug mehrmals gewippt. Der Lokführer konnte erst danach bremsen. Die Säcke wogen jeweils etwa zehn Kilogramm.

Beamte der Bundespolizei konnten am Tatort zahlreiche Beweise sicherstellen. Um was es sich dabei handelte, wurde nicht mitgeteilt. Die Beamten ermitteln nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Stuttgart Bundespolizei Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x